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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مركز البيانات والحوسبة الحكومية: خفضنا وقت وصول سيارة الإسعاف إلى المواطن

مركز البيانات والحوسبة
مركز البيانات والحوسبة الحكومية
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قال المهندس أحمد، أحد المسؤولين في مركز البيانات والحوسبة الحكومية، إن المركز يعمل على تبادل البيانات مع كافة الوزارات والمراكز في كافة المحافظات،  مشيرًا إلى أن المركز قام بتطبيق فعلي لهذا الأمر مع هيئة الأسعاف، وهذا ساهم في تقليل وقت ذهاب سيارة الإسعاف إلى المواطن، حيث يتم تحريك أقرب سيارة  إلى مكان الحادث أو المريض وفقًا للبيانات الموجودة.
وتابع  أحد المسؤولين في مركز البيانات والحوسبة الحكومية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن تبادل البيانات بين الوزارات يحسن من البنية الرقيمة للدولة، ويزيد من حكومة البيانات، وهذا يُوفر البيانات الصحيحة التي تساعد مُتخذ القرار في وضع الخطيط المستقبلية، بناءً على معلومات دقيقة. 
ولفت إلى أن المركز يلاحظ المناطق التي قد تشهد الكثير من الحوادث، ويقوم بدراسة سبب هذه الحوادث ، ومن ثم يعمل على حل هذه المشكلة بالتعاون مع الوزرات المعنية.
 

مركز البيانات والحوسبة الحكومية هيئة الإسعاف البنية الرقيمة للدولة