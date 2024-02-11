فلاح يطلق النار على شاب رفضت أسرته خطبة ابنتهم لأحد أقاربه في الدقهلية

شهدت قرية الشبول التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية واقعة قيام فلاح بإطلاق النار على شاب بواسطة بندقية خرطوش على عامل مما تسبب فى إصابته برش خرطوش فى الوجه واليدين بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة نتيجة رفض اسرة المجني عليه خطبة أحد أقارب المتهم لشقيقته.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من "أحمد.أ.ع.ر"، 24 عاما، ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة إصابته برش خرطوش باليد اليمنى والوجه على يد "السيد.م.ر.ح"، 48 عاما، فلاح ومقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم بمواجهته أقر بقيامه بواقعة إطلاق النار من بندقية خرطوش"شوت جن"، على أثر حدوث مشادة تطورت الى مشاجرة سابقة تقدم احد أقاربه لخطبة شقيق المجني عليه ورفضهم ذلك قام على إثرها بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش بحوزته.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 ايام احتياطيا وارسال الاسلحة النارية والذخائر الى قسم الأدلة الجنائية لفحصها.