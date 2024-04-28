خبير لـ"الضفة الأخرى": خلايا التماسيح تُمثل الخطر الحقيقي لتنظيم داعش

قال مصطفى أمين، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن تنظيم داعش منسلخ فكريًا ومستنسخ تنظيميًا من تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن التنظيم أوجد مجموعات تقود العمل الجهادي في دول الغرب، ويُطلق على هذه المجموعات "خلايا التماسيح"، وهذا ينطبق على العملية الأخيرة التي حدثت في روسيا.

وأضاف "أمين"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن خلايا التماسيح تحصل على البيعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُمثل هذه الخلايا الخطر الحقيقي لتنظيم داعش.

ولفت إلى أن هذه الخلايا تنفذ عمليات واسعة النطاق، بهدف إسقاط أكبر عدد من القتلى، لكي يُظهر التنظيم نفسه على أن ما زال لديه القدرة على التواجد.