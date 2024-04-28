خبير لـ"الضفة الأخرى": وجود داعش في أوروبا مرتبط بالمهاجرين

قال مصطفى أمين، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن وجود تنظيم داعش في أوروبا مرتبط بالمهاجرين من أصول عربية أو إسلامية، حيث يقوم التنظيم بتجنيد أعضائه من خلال تسويق فكرة التمييز العنصري، أو المظلومية، وبالتالي من السهل استقطاب عناصر جديدة للقيام بعمليات إرهابية.

وأضاف "أمين"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تنظيم داعش لديه القدرة على القيام بالعمليات في أوروبا وفرنسا، خاصة في المحافل الكبيرة، وهذا قد يحدث في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال الفترة المقبلة في باريس.

ولفت إلى أن القدرة على إحباط مخططات التنظيم زادت خلال الفترة الأخيرة، بسبب تتبع مصادر تمويل التنظيم، وتجفيفها قدر الإمكان، ولكن هذا التتبع لم يمنع هذه العمليات بشكل كامل.