وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اليوم كان مهمًا في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، حيث تم افتتاح 3 مراكز بيانات عملاقة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذه المراكز ستعود على المواطن بالنفع، من خلال تقديم 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية بشكل مرقمن.

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن تجديد المواطن المواطن لرخصة سيارته على سبيل المثال، يتطلب توافر كافة البيانات الخاصة بالمركبة على البوابة، حتى يحصل على الخدمة من على المنصة، وهذا لن يحدث إلا من خلال تواجد مراكز بيانات ضخمة.

ولفت إلى أن هناك تحول في نوع الوظائف المطلوبة في سوق العمل، وهناك أيضا تحول في طريقة أداء العمل، حيث كان المواطن في الماضي يحصل على وظيفة بالقرب من محل إقامته، ولكن اليوم من الممكن أن يحصل المواطن على وظيفته في دولة أوروبية، وهذا يتطلب توفر القدرة والكفاءة من خلال الحصول على التدريب التقني الجاد الذي يعمق مثل هذه القدرات.

وأشار إلى أن هناك مجموعة ضخمة من المبادرات المصرية، لنشر التعليم الرقيمية ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن أي طالب أو خريج يسستطيع أن يلتحق بمبادرات مصر الرقمية بدون أي كلفة مادية.

