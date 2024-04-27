تجديد حبس شخصين في حيازة كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس شخصين في حيازة الحشيش المخدر ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بهدف الربح والاتجار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية ، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش و 3 طلقات نارية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.