ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد اليوم السبت، 27 إبريل بسوق مواد البناء، حيث سجل حديد عز صعود بنحو 100 جنيه، بينما تراجعت أسعار الأسمنت.

وجاءت الأسعار وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم بالأسواق:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 41875 جنيها، بزيادة 340.91 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد عز 42750 جنيها، بزيادة 100 جنيه.

وسجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا 500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 150 جنيها للطن.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

بينما سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

وشهد سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و150 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما جاء سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2209 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم 2080 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن، وأسمنت جنوب الوادي سجل 1950 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1960 جنيهًا، وأسمنت النهضة 1940 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 2180 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 2080 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2040 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1280 إلى 1440 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2150 و2370 جنيهًا، والأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.