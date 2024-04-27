وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس بمحافظة الغربية

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الغربية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله مقر ديوان عام المحافظة، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد حمدان وكيل المديرية، والمهندس محمد رمضان سلامة مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالغربية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا، وتفقد موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية ( تحت الانشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة والاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.