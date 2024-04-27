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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محمود هباش: الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن عدوانها على غزة

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
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قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة.. وما زالت مستمرة في دعم الاحتلال.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني "للقاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: أولويات مصر  هي نفس أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد، أننا نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين.

وتابع، إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيفاقم من الأوضاع السيئة بالقطاع.

محمود هباش مستشار الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة قطاع غزة إسرائيل