محمود هباش: الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن عدوانها على غزة

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة.. وما زالت مستمرة في دعم الاحتلال.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني "للقاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: أولويات مصر هي نفس أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد، أننا نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين.

وتابع، إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيفاقم من الأوضاع السيئة بالقطاع.