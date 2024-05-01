إعلام بني سويف تنظم ورشة عمل "ابتكر قصتك الصحفية من الأرشيف"

نظمت كلية الإعلام تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورشة عمل بعنوان "ابتكر قصتك الصحفية من الأرشيف"، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة مني هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حاضر فيها الكاتب الصحفي بشرى عبد المؤمن، جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية.

وتناولت ورشة العمل مفهوم الأرشيف، ومصادره التقليدية و غير التقليدية، وكيفية الحصول عليه، بالإضافة إلى كيفية استخدامه، والفرق بين التاريخ والتراث. وكتطبيق عملي علي ما تناولته الورشة، تم عرض نماذج من أبرز القصاصات الصحفية والكتب والأفلام والصور، التي تم الاعتماد فيها على الأرشيف لكل مجال منهم، و أهمية الرجوع إليه كمصدر ملهم وموثق للأحداث والقصص.