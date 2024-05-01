وزيرة الثقافة تؤكد أهمية وجود مصر ضيف شرف بمعرض "أبوظبى للكتاب"

أعربت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، عن سعادتها بمشاركة مصر ضيف شرف بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، مؤكدة أهمية هذه الخطوة ودلالتها التي تعكس قوة العلاقات الثقافية المستمرة بين مصر والإمارات.

وأضافت وزيرة الثقافة، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المعرض اختار هذا العام الشخصية المحورية كاتب نوبل المصري العظيم نجيب محفوظ.

يذكرأن أكثر من 1350 ناشرًا من 90 دولة منها 12 دولة تشارك لأول مرة في معرض أبو ظبي، والذي فتح أبوابه أمام الناشرين والعارضين والزوار تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم".

وهذا العام هو استثنائي لأن مصر ضيف شرف في المعرض الممتد، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فيما اختير الأديب المصري الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.