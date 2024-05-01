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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث سقوط من الطابق الرابع بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص يدعى "إبراهيم ش م"، 25 عامًا، من الطابق الرابع، وجرى نقله إلى مستشفى ناصر التخصصي لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية سقوط المتوفي من الطابق الرابع بشارع الشعراوي الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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