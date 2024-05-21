رسميًا.. بوتشيتينو يرحل عن تشيلسي بعد موسم واحد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

يأتي رحيل بوتشيتينو عن تشيلسي، بعدما فشل في الوصول بالفريق إلى التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقضي، بالإضافة إلى عدم تحقيق أي لقب.

واكتفى تشيلسي بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2023-2024 برصيد 63 نقطة، بعد 18 فوزًا و 9 تعادلات و 11 هزيمة، ليتأهل إلى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

وأكد نادي تشيلسي، في بيان رسمي، رحيل بوتشيتينو عن تدريب الفريق، بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي دون أي خلافات.

رحيل بوتشيتينو

تولى بوتشيتينو تدريب تشيلسي في مايو 2023، بعقد يمتد لموسمين، لكنه رحل بعد موسم واحد فقط، لعدم تحقيقه النتائج المرجوة من جماهير وإدارة النادي اللندني.

وقال بوتشيتينو عقب رحيله عن تشيلسي: «شكرًا لمجموعة ملكية تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لي لأكون جزء من تاريخ نادي كرة القدم هذا».

وأتم ماوريسيو بوتشيتينو: «أصبح النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا في السنوات القادمة».