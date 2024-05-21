رئيس جامعة الأقصر: افتتاح دار الضيافة يستكمل الدور العلمي والعملي

قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح دار الضيافة بمدينة الاقصر، بعد تطويرها، يأتي ضمن خطة الجامعة في إعادة تطوير المنشآت لتقوم بمهامها؛ كما يكون مردود تطويرها مميزاً وقوي استكمالًا للدور العلمي والعملي للجامعة، بما يسهم في توفير وتهيئة المناخ التعليمي الملائم لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أنه تم رفع كفاءة المبنى وتطويره؛ وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها؛ لاستقبال أعضاء هيئة التدريس، وضيوف الجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، وعدد من العاملين.

وأكد حرص جامعة الأقصر على توفير الأماكن المناسبة؛ لتقديم خدمة مميزة للباحثين بالجامعة، مشددًا على ضرورة الصيانة الدورية للمنشآت لضمان استمرارية عملها، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت، بما يليق باسم جامعة الأقصر.

قرار بإنشاء جامعة الأقصر

كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارا بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة الأقصر الجديدة، وفصلها تماماً عن جامعة جنوب الوادى، حيث حمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر.

ونص القرار على أن تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات (جامعة الأقصر) ومقرها محافظة الأقصر، ويلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر، وإضافة بند لقانون تنظيم الجامعات، حيث تضم جامعة الأقصر الجديدة كليات (كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الألسن – كلية الآثار – كلية الطب).

نص القرار على أنه تصبح كليات جامعة جنوب الوادى بعد فصل فرع الأقصر عنها مايلى (كلية الآداب- كلية العلوم – كلية التربية – كلية الطب البيطري- كلية التربية النوعية – كلية التجارة – كلية الزراعة – كلية الآثار – كلية الحقوق – كلية الطب – كلية التربية الرياضية بنين وبنات – كلية التمريض – كلية الهندسة – كلية طب الفم والأسنان – كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال – كلية العلاج الطبيعى – كلية الصيدلة – كلية الحاسبات والمعلومات بقنا).

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