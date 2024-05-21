وزير خارجية النرويج: سنعتقل نتنياهو إذا زار البلاد

أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه خطر التسليم إذا قام بزيارة البلاد.

يأتي ذلك بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة حماس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين.

ووفقًا لوسائل إعلام نرويجية، قال الوزير: "رأيت أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الوزراء نتنياهو".

وأكد إيدي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه خطر التسليم إذا قام بزيارة النرويج.

وأضاف: "أي شخص يزور النرويج وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال، يجب أن يُتَوقع تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لالتزامات النرويج".

وتابع إيدي: "إننا نتوقع أن تفعل جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 123 دولة نفس الشيء".