رئيس جامعة سوهاج يهنئ السيسي وعمال مصر بعيدهم

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بخالص التهنئة للقيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ولعمال مصر عامة والعاملين بالجامعة خاصة بمناسبة عيد العمال.

وثمن النعماني الاحتفال بعيد العمال، وإسهاماتهم الوطنية المخلصة، وأدائهم المهني المتميز واصفاً إياهم"بصناع الوطن" الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد، مؤكداً انه بجهودهم المضنية نعزز بنيان هذا الوطن ليبقى قوياً شامخاً، وننعم فيه بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والسلام.

ووجه النعماني خالص التهنئة والتقدير لعمال مصر فى مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة فى البذل والعطاء، متعهداً بمواصلة كافة منسوبي الجامعة بذل مزيد من الجهد والاستمرار في قصص النجاح، بروح العزيمة والإصرار والعطاء، كي تتمكن مصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس من استكمال مسيرة العبور العظيم، سعياً لتحقيق غدٍ أفضل للشعب المصري العظيم.

كما بعث النعماني تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و للدكتور حسن شحاته وزير القوي العاملة، مثمناً ما تبذله الحكومة في مجال العمل.