رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس يستقبل وفدا أكاديميا من أستراليا 

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، وفدا أكاديميا جامعيا أستراليا ضم عددا من اساتذة الجامعات الاسترالية، والذين وصلوا الى القدس حيث يقومون بجولة في الاراضي الفلسطينية للإعراب عن تضامنهم مع شعبنا ومطالبتهم بأن تتوقف الحرب.

وقد رحب “حنا” بزيارتهم، مشيدا بمواقفهم الإنسانية، موجها التحية لحراك الجامعات في مواجهة الحرب، معتبرا بأن هذا الحراك إنما هو تجسيد لظاهرة حضارية إنسانية أخلاقية بامتياز .

وأضاف “حنا” اننا كلنا ننادي بوقف الحرب التي أدت الى هذا الكم الهائل من الكوارث الانسانية الغير مسبوقة حيث هناك أكثر من مليوني شخص في القطاع يعيشون في ظل أوضاع كارثية ومأساوية ناهيك عن الدمار الهائل والنزوح المستمر والمتواصل والدماء والدموع والاحزان والمعاناة، ونتمنى من خلالكم ومن خلال هذا الحراك أن تتسع رقعة الوعي المتعلق بعدالة القضية الفلسطينية في مواجهة التحريض والتشويه وتزييف الحقائق والوقائع ، كما نتمنى ان تتسع رقعة اصدقاء شعبنا في سائر ارجاء العالم .

وأكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، أننا نرفض ثقافة الحروب والعنف والقتل والموت وفي فترة عيد القيامة التي نمر بها نؤكد دائما بأن قوة الخير سوف تنتصر على قوة الشر وقوة الحياة سوف تنتصر على قوة الموت وشعبنا وبالرغم من كل آلامه وأحزانه إلا انه متمسك بأرضه وقضيته الوطنية العادلة وقدسه ومقدساته .

وقدم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم ، للوفد تقريرا تفصيليا عن أحوال مدينة القدس وعن الظروف المأساوية التي يمر بها اهلنا في القطاع، وأجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.