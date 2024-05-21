إيران تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت طهران أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 يونيو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وسيتمكن المرشحون من التسجيل في الفترة ما بين 30 مايو و3 يونيو، وستجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 12 إلى 27 يونيو.

وبموجب الدستور الإيراني، يتولى إدارة الشؤون التنفيذية في البلاد مجلس لمدة 50 يوما استعدادا للانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شمال شرق البلاد. كما لقي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة آخرين من الركاب وأفراد الطاقم حتفهم في الحادث.

وعقب وفاة الرئيس أعلنت إيران الحداد لمدة خمسة أيام، وتم تعيين نائبه الأول محمد مخبر رئيسا مؤقتا، ووفقا للدستور الإيراني ، ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوما، حتى يمكن تعيين رئيس دائم.

وعن المرشحين المحتملين أشارت تقارير دولية مختلفة إلى عدد من الأسماء المألوفة، وهما: علي لاريجاني (66 عاما)، رئيس البرلمان الإيراني سابقا، والرئيسان السابقان حسن روحاني (75 عاما)، ومحمود أحمدي نجاد (66)، ومحمد باقر قاليباف (63)، رئيس بلدية طهران السابق ورئيس البرلمان حاليا.

كما ظهر اسم مجتبى خامنئي (54 عاماً)، الابن الثاني للمرشد الأعلى، وهو عالم دين ولا يملك أي منصب حكومي رسمي.