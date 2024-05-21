اليوم العالمي للشاي.. أفلام وثائقية تناولت قصة مشروب «المزاج»

يصادف اليوم الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي للشاي، والمشروب الذى يعنى الكثير لمحبيه لما يحمله من ثقافات مختلفة تميزه عبر البلاد، ووثقت العديد من الأفلام تلك الثقافات، حيث تناولت العديد من القصص والحكايات عن الشاي وفوائده ونشأته وما يمثله في ثقافة كل دولة.

أفلام وثائقية تناولت قصة الشاي

الفيلم الوثائقي “الشاي الصيني.. الدواء الشافي للشرق”

هو إنتاج مشترك من قبل جامعة تشجيانغ للزراعة والغابات الصينية الدولية تعزيز قاعدة نشر ثقافة الشاي، ومعهد كونفوشيوس في جامعة ولاية كينيساو في الولايات المتحدة ومحطة التلفزيون العامة جورجيا في الولايات المتحدة.

وينقسم إلى خمسة أجزاء-"أصل الشاي"، "أنواع الشاي"، "صحة الشاي"، "ثقافة الشاي الصيني"، "الشاي الصيني في أمريكا"

ونظم وانغ شوفنغ عميد كلية ثقافة الشاى بجامعة تشجيانغ للزراعة والغابات خصيصا مجموعة من علماء ثقافة الشاى وخبراء البحث العلمى لمراجعة السيناريو الوثائقى مرارا حتى يمكن تقديم الفيلم الوثائقى للجمهور، كما حصد هذا الفيلم ست جوائز عام 2017 وهم أفضل إضاءة، أفضل سيناريو، أفضل تحرير، أفضل تصوير فوتوغرافي، أفضل مخرج، أفضل فيلم وثائقي.

بالإضافة إلى "الشاي.. قصة ورقة" هو فيلم وثائقي عن اكتشاف ثقافة الشاي في العالم من قبل فريق إنتاج "لدغة الصين" المعروفة وينقسم إلى ستة فصول، كل منها بطول 50 دقيقة، والذي يقدم قصة كاملة عن الشاي من وجهات نظر أنواع الشاي والتاريخ والنشر والإنتاج.

وفيلم "شاي أنهوي" و تم إنتاج شاي هويتشو، في جميع المقاطعات في هويتشو القديمة ويطلق على هويتشو اسم شيتشو فى العصور القديمة ولديها ست مقاطعات تخضع لولايتها القضائية . وينتمي إلى شانغارو هو سلسلة شاي تقليدية تعتمد على البيئة الجغرافية الطبيعية الفريدة لهيتشو القديمة.

وفيلم ثقافة الشاي وثائقي "AnHui الشاي" تم تصويره من قبل BTV مخصص للشاي الشهير من أنهوي وينقسم الفيلم الوثائقي بأكمله إلى حلقتين.

وفيلم "طريق الشاي" والذي بثته كاميرات المراقبة، تاريخ صعود وسقوط طريق الشاي كدليل لتعريف الجمهور بكيفية ظهور هذه القناة التجارية القائمة على الشاي وإخفاء الصين وروسيا في تجارة الشاي تحول المصير التاريخي للبلدين وتم اختيار ثلاثة من ذوي الخبرة من الصين وروسيا ومنغوليا لاستكشاف آثار طريق الشاي.

وفيلم "حفل شاي ياباني" وهذا الفيلم الوثائقي هو من سلسلة علم اليابان بيغن Begin Japanology هي سلسلة باللغة الإنجليزية بثها تلفزيون NHK World TV في اليابان للجمهور في الخارج، وتم بثه في عام 2009 ، مرة واحدة في الأسبوع ، مع 30 دقيقة لكل منهما. وهو يقدم الثقافة والعادات اليابانية والذى يصف حفل الشاي الياباني.

وفيلم "جولة شاي" في هذا الفيلم الوثائقي، يسافر سيمون ريف، المغامر والصحفي، إلى شرق أفريقيا لاستكشاف القصة وراء المشروب الوطني البريطاني والشاي.

ويشرب البريطانيون ملايين الكؤوس من الشاي كل يوم، ولكن قلة من الناس يعرفون من أين أتوا. وبشكل غير متوقع، فإن معظم الشاي في أكياس الشاي البريطانية لا يأتي من الهند أو الصين، ولكن من مدينة مومباسا الساحلية في كينيا.