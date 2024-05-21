عميد ألسن عين شمس تفتتح الدورة العاشرة لمنتدى شباب الباحثين

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس للسنة العاشرة على التوالي المنتدى العلمي لشباب الباحثين بعنوان " الإبداع عبر الوسائط المتعددة في الأدب واللغة والترجمة"، تحت رعاية سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت سلوى رشاد، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تقدم خلال مؤتمرها السنوى للباحثين نموذج لربط الثقافة العربية والغربية وتعريب الكتب الأجنبية بصبغة تاريخية وثقافية وعلمية تميزها عن غيرها من الكليات المناظرة على مستوى الجامعات المصرية، الامر الذي يحتم ضرورة وضع الكلية لخطط تطوير مستمرة للدور الذي تلعبة في إعداد كوادر من المتخصصين والباحثين في مجالات الأدب واللغة والترجمة.

وأضافت أن مؤتمر هذا العام بعنوان " الإبداع عبر الوسائط المتعددة في الأدب واللغة والترجمة"، يهدف إلى تطوير البحث العلمي تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجة التحول الرقمى وتحويلها لمجتمع رقمي، كما يتسق هدف المنتدى مع الفايات الاستراتيجية لجامعة عين شمس التى نجحت في الارتقاء بتصنيفها الدولي وحصولها على خمسة نجوم في تصنيف ال QS البريطاني من خلال تحقيق التميز في البحث العلمي ودعم الابتكار.

وأشارت إلى أن موضوع المنتدى هذا العام متسقًا مع الإجراءات التى اتخذتها الكلية مؤخرا في تطوير برامجها الدراسية بالدراسات العليا ومنها إعداد برنامجًا بينيًا بالدراسات العليا يدمج تخصص الترجمة مع علوم الحاسوب والذي تم تفعيلة عام ٢٠٢١، ويهدف إلى تدريب الباحثين عل استخدام البرمجيات في إدارة مشروعات الترجمة وترجمة الوسائط المتعددة ومعالجة مشكلات الترجمة وإثراء حركة البحث العلمي في مجال توظيف التكنولوجيا.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أنه في نفس التوجه قامت الكلية بتأسيس مركز الإبتكار كفرع للمركز الرئيسي للجامعة بهدف ربط الإبتكار والبحث العلمي بريادة الأعمال والاحتياجات المجتمعية ومقابلة التحديات الوطنية وإيجاد حلول إبتكارية لها، كذلك تعثد الكلية سنويًا مسابقة " ألسنيون يبتكرون" على مستوى مرحلة الليسانس والدراسات العليا، وقد خصلت على المركز الأول مرتين في مسار الباحثين لطلاب الدراسات العليا ممن لديهم أفكار لأبحاث تطبيقية يمكنها أن تحل مشكلة على مستوى مسابقة " عين شمس تبتكر" التى تعقدها الجامعة.

كما قامت الكلية بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتقابل ما تم تطويره من برامج وتوجهات بحثية جديدة، ومنها إضافة معملين جديدين لخدمة البرامج والمقررات البينية الجديدة التى ترتبط بالتطبيقات التكنولوجية، كذلك التعاون مع الجامعة ووزارة التعليم العالي في تأسيس قاعات الاختبارات الإلكترونية الجديدة المجهزة لاستقبال الامتحانات الإلكترونية على المستوى المحلى والدولي التى عقدتها الكلية بنجاح على مدار السنوات الاخيرة.

ومن جانبه أشار أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المنتدى هذا العام يتناول موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستخدمة في خدمة الباحثين وتأثير ذلك على مستقبل دراسة اللسانيات.

ويعقد منتدى هذا العام بشكل مختلف عن السنوات السابقة حيث لن تقتصر فعالياته على تقديم أوراق بحثية لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بل سيتضمن عددا من الجلسات الحوارية بمشاركة علماء بارزين في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر وخارجها.

وسوف تستمر فعاليات المنتدى غدا الثلاثاء حيث ستعقد ٣ جلسات هامة اضافة الى جلسة مشتركة بين اعضاء اللجنة الثقافية بالكلية واعضاء لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة تحمل عنوان؛ تحديات الترجمة في عصر الرقمنة. وستبدا اولى جلسات اليوم الثاني بجلسة هامة حول الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في مجال دراسات اللغات والترجمة.