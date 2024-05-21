الزمالك يصرف مكافآت الفوز بالكونفيدرالية قبل لقاء مودرن فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، صرف المكافآت الخاصة بالفوز بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، والتى توج بها الفريق الأحد الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، قبل لقاء مودرن فيوتشر المقرر له، الخميس المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل مجلس الإدارة في سرعة صرف المستحقات من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات، و تحقيق الألقاب، خاصة الدوري الممتاز الغائب عن الفريق، يستأنف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات امس الاثنين بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية