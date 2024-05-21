مسئول فلسطيني: رصيف الولايات المتحدة له أهداف "مشبوهة"

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة عائد ياغي، أن الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع لن يساعد على حل الأزمة الإنسانية، مبينا أنه جرى إنشاؤه لأهداف سياسية مشبوهة، مؤكدا أن المدنيين في القطاع غزة يدفعون ثمنا باهظا كل يوم.

وقال ياغي - في اتصال هاتفي مع قناة (النيل الإخبارية)، اليوم /الثلاثاء/ - إن الطواقم الطبية الفلسطينية استطاعت تقديم خدماتها لما يزيد على 78 ألف جريح، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين النازحين من أماكنهم وعددهم أكثر من مليون و700 ألف مواطن نزحوا عدة مرات في أماكن مختلفة، مضيفا: نحن نعمل على تقديم الخدمات قدر الإمكان في ظل شح الإمكانيات، خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم وجود الوقود لسيارات الإسعاف.

وتابع أنه "منذ أسبوعين تقريبًا بعد اجتياح محافظة رفح أصبحت رفح شبه معزولة وخاصة المناطق الشرقية منها، ونحن نتحدث عن أماكن قليلة لا تشكل 25 إلى 30% من قطاع غزة الذي يتواجد فيه العدد الكبير من السكان".

وأشار ياغي، إلى أن هذه المنطقة المكتظة بالسكان يصعب أن تتحرك فيها الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، في ظل الكثافة السكانية العالية، وعدم وجود طرق ممهدة للسير عليها وشح الوقود.

