رئيس جامعة طنطا يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية بمركز الاختبارات الالكترونية بالمجمع الطبي، لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة، رافقه الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الاعصر عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الشيتينى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية.

خلال جولته تفقد رئيس الجامعة سير العمل بلجان الامتحانات الالكترونية، مشيدا بانتظام سير الاختبارات الالكترونية دون رصد أي مشكلات أو معوقات، وباتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وصرح د.ذكى، بإن الجامعة تستهدف تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية، لجميع الطلاب بكليات الجامعة، كأحد أهم خطوات رقمنة العملية التعليمية، لتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في تقييم الطلاب، مشيرا الى أن ادارة الجامعة تعمل بشكل دائم على رفع كفاء البنية التحتية والإلكترونية بالجامعة، مشيداً بتجهيزات مركز الاختبارات الالكترونية والمعرفية

جدير بالذكر أنه تجرى اليوم اختبارات المستوى الثالث للبرنامج العام بمادة "كيمياء عقاقير ٢” لـ350 طالب، والمستوى الاول إكلينيكي مادة "بيولوجيا الخلية" لـ50 طالب.