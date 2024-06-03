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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عمرو درويش: موازنة 2025 الأضخم في تاريخ الدولة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
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قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة هى الأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، وهى موازنة التحديات، نظرا لحجم المخاطر والصراعات الاقليمية والدولية التى تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.

وأكد درويش، على ضرورة الانتباه الى الملاحظات والتوصيات الخاصة بتقرير الموازنة، لتلافى السلبيات، وكذلك العمل على مزيد من الحوكمة والحد من الانفاق الحكومى.  

النائب عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب الموازنة الجديدة المستشار الدكتور حنفي جبالي