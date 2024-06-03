عمرو درويش: موازنة 2025 الأضخم في تاريخ الدولة المصرية

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة هى الأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، وهى موازنة التحديات، نظرا لحجم المخاطر والصراعات الاقليمية والدولية التى تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.

وأكد درويش، على ضرورة الانتباه الى الملاحظات والتوصيات الخاصة بتقرير الموازنة، لتلافى السلبيات، وكذلك العمل على مزيد من الحوكمة والحد من الانفاق الحكومى.