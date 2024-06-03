وزير الخارجية: القاهرة تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر خلال السنوات الماضية تعرضت لهزة اقتصادية نظرا لجائحة كورونا والحرب في غزة وأوكرانيا، معربا عن تطلع مصر لاستمرار العلاقات الثنائية بينها وبين الاتحاد الأوروبي؛ لكي تتمكن مصر في سياستها في إطار التنمية والتوفير والازدهار لشعبها، بما يحقق مزيدا من الاستقرار وتكون مصر كما تعودنا واحة للاستقرار والأمان في المنطقة والتعامل مع القضايا المختلفة بشكل إيجابي وشكل يحقق الاستقرار والأمن لمصر ومحيطها.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأسباني على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مصر تستضيف نهاية الشهر الجاري المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي، وتطلع القاهرة لمشاركة قوية من إسبانيا، لتكون فرصة إضافية للتنسيق والتواصل.