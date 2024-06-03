تحرير 111 محضرا خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية اليوم الإثنين على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 111 محضراً، منها 79 محضراً لمخابز بلدية تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -تصرف وتجميع-عدم وجود ميزان-سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 30 محضراً تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار -سلع مجهولة المصدر- بيع بأزيد من السعر المقرر- ذبح خارج المجازر- عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة إلي تحرير مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



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