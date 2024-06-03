رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم

تفقد رئيس جامعة طنطا اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم وبرفقته الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير علم الدين عميد الكلية، والدكتور أمجد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية.

تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات بمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مشيداً بجاهزية القاعات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس وأساتذة المادة باللجان الامتحانية، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشيدًا بالتزام الطلاب بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لتنظيم العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أنه تجرى اليوم اختبارات الدراسات العليا بالكلية لتمهيدي الماجستير والدكتوراه، والمستوى الرابع لمرحلة البكالوريوس، وبرنامج معادلة الكيمياء.