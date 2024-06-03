رئيسة سياحة النواب تطالب بزيادة مخصصات هيئة التنشيط السياحي بموازنة 2025

طالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة تخصيص مبالغ أكبر لهيئة التنشيط السياحى، حتى تتمكن من القيام بدورها لاسيما وأن الاعتماد عليها كبير حاليا لعمل حملات ترويجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024 /2025.

و من جانبه قال النائب أشرف الشبراوى، إنه لا يجوز أن نرفع أسعار السلع المدعمة من أجل توفير موارد مالية بالموازنة، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى يمكننا من خلالها توفير موارد مالية مثل تشجيع الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل الترشيد الحكومي.

وأعلن رفضه للموازنة، نظرا لعدم ثقته فى أنها ستقدم جديد.