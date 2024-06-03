جبالي يطالب النواب باستخدام الميكرفون المخصص لهم بالشكل الأمثل

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من الاعضاء استخدام الميكرفون المخصص لهم بالشكل الامثل وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة :من حسن الامور فى انتقالنا إلي مقر مجلس النواب الجديد هو استخدام الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالقاعة بشكل صحيح .لافتا إلى ضرورة عدم أمساك الميكرفون باليد خلال حديث النائب بالقاعة لاسيما وإنه ثابت وغير متحرك ،وكذلك الابتعاد قليلا عن الميكرفون لاستيضاح صوت النائب والقضاء علي صدى الصوت .

وأستطرد رئيس مجلس النواب قائلا :يجب ان نتعود على استخدام الأجهزة، لأن الاقتراب من الميكرفون لايوضح الكلام.

ومن جهة اخري بدء المجلس مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

واستعرض النائب فخري الفقي ،بجلسة الامس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.