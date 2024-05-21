من أجل مبابى.. الرئيس الفرنسي يجتمع ببيريز

كشفت بعض التقارير الاسبانية، عن تواجد فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الفرنسية باريس، مما أثار الجدل حول انهاء عقد مبابى، فى حضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بيريز وصل الى باريس، فى تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم، إلى مطار لوبورجيه، برفقة إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في قلعة الفريق الملكى.

وتعتبر تلك الزيارة رسميا تتعلق بحضور حفل مقرر أن يقام بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتواجد ريال مدريد فى هذا الحدث، بعد دعوته باعتباره أحد الفرق المؤسسة والفريق الأكثر نجاحًا وتتويجا في أوروبا برصيد 14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا.

واضاف التقرير أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سيجتمع ببريز على خلفية تصريحه في الأسابيع الأخيرة أنه سيحاول إقناع النادي الجديد لكيليان مبابي بالسماح له بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكرون قد يناقش الأمر مع بيريز عندما يلتقي الطرفان في حدث الفيفا.

وكان ريال مدريد أرسل بالفعل بريدًا إلكترونيًا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يؤكد فيه أنه لن يسمح للاعبيه الفرنسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية إذا شاركوا في اليورو.