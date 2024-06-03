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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1160 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة فى مستهل خطة شهر يونيو ٢٠٢٤ على  مدار يومى الجمعة والسبت، بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد.

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية و٣ عيادات تخصصية تردد عليها ١١٦٠ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ١٠ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٤ قرارات علاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن لعدد ١٢٢حالة و فحص ٣٤ حالة بالأشعة و٢٢ حالة أخرى بالسونار و إجراء ١٥٥ تحليل بمعمل الدم و ٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٥٣ مواطن.

ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

أعلنت مديرية الصحة  في دمياط عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لأكثر من ٤٠٠٠ منتفعة بالمحافظة  تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، و الدكتور السيد عبد الجواد  وكيل وزارة الصحة بدمياط ، وإشراف الدكتورة تسنيم مايلو مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.
اختتمت الفرق الطبية بمحافظة دمياط  فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي

التخصصات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمديرية الصحة