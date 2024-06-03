استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، وفقًا لما كشفته آخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مصر نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي مصر نحو 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه عند البيع