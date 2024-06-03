يونيسف: عشرات الآلاف من الأطفال في أفغانستان يعانون من آثار الفيضانات

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الاثنين، أن عشرات الآلاف من الأطفال في أفغانستان ما زالوا يعانون من آثار الفيضانات المستمرة التي تشهدها البلاد خاصة في مناطق الشمال والغرب.



وأكد ممثل المنظمة الأممية في أفغانستان تاج الدين أويوالي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي للجهود والاستثمارات لدعم المجتمعات المحلية والتخفيف من آثار تغير المناخ على الأطفال ومحاولات التكيف معه.



وشدد "أويوالي" على أنه يجب على المنظمة الأممية والمجتمع الإنساني الاستعداد لمواجهة واقع جديد من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ.



وقد تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في إحداث دمار في أجزاء متعددة من البلاد؛ ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وتدمير الممتلكات والمحاصيل الزراعية.



يشار إلى أن أفغانستان تحتل المرتبة الـ 15 من بين 163 دولة في مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال، وهذا يعني أن الصدمات والضغوط المناخية والبيئية لا تشكل مجرد ظاهرة طبيعية فقط في أنحاء البلاد، ولكنها تعني أن الأطفال معرضون بشكل خاص لآثارها مقارنة بأماكن أخرى في العالم.