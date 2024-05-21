وكيل اتصالات النواب يطالب بدعم الكوادر الفنية بالجهاز القومي

طالب النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بزيادة بند الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتماشي مع معدلات التضخم والغلاء التي يستشعر بها الجميع .

واضاف نشأت خلال اجتماع لجنه الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024 /2025 ، بأن الجهاز به كوادر فنية نادرة نحتاج للمحافظة عليها .

وطالب وكيل اتصالات النواب بزيادة بند ملفات الأجور بزيادة مناسبة حتى لو وصلت 40% حتى نكون منصفين وخوفاً من هروب هذه العقول والكفاءات مع مراعاة كافة التوجهات التي تتخذها الدولة في الحفاظ علي الكوادر الفنية والعلمية بهذا الشأن.