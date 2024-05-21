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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل اتصالات النواب يطالب بدعم الكوادر الفنية بالجهاز القومي

اتصالات النواب
اتصالات النواب
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طالب النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بزيادة بند الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتماشي مع معدلات التضخم والغلاء التي يستشعر بها الجميع .

واضاف نشأت خلال اجتماع لجنه الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024 /2025 ، بأن الجهاز به كوادر فنية نادرة نحتاج للمحافظة عليها .

وطالب وكيل اتصالات النواب بزيادة بند ملفات الأجور بزيادة مناسبة حتى لو وصلت 40% حتى نكون منصفين وخوفاً من هروب هذه العقول والكفاءات مع مراعاة كافة التوجهات التي تتخذها الدولة في الحفاظ علي الكوادر الفنية والعلمية بهذا الشأن.

وكيل اتصالات النواب الفنيه بالقومي لتنظيم الاتصالات