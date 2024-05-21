«الرعاية الصحية»: برنامج تدريبى على الاستعداد للإصابات الجماعية في الأقسام الحرجة بالسويس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استقبال السيد شيميزو كازوهيكو، نائب السفير الياباني ورئيس القسم الاقتصادي في سفارة اليابان بمصر، ووفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور عمر أبوالعطا، مدير برنامج الطوارئ الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، لتدشين برنامج تدريب على الاستعداد والاستجابة للإصابات الجماعية في الأقسام الحرجة بالمستشفيات خلال الأزمات والكوارث للأطباء في فرع الهيئة بمحافظة السويس والمستشفيات التابعة له.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الزيارة شملت تدشين الدورة التدريبية بحضور نائب السفير الياباني، وقيادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي والقائم بأعمال مدير مجمع السويس الطبي التابع للهيئة في السويس، حيث تم عقد الدورة التدريبية، وقام الدكتور أحمد العزب، مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئول عن متابعة ملف علاج مصابي غزة في مستشفيات الهيئة، بعرض إمكانات مستشفيات الهيئة ودورها في التعامل مع أزمة غزة، وذلك من خلال تقديم نوعية الإصابات والعمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات الهيئة، بالإضافة إلى نتائج هذه العمليات ومدى نجاحها.

وأضافت الهيئة، أنه شملت الزيارة أيضًا، جولة تفقدية لنائب السفير الياباني ووفد منظمة الصحة العالمية من المكتب الإقليمي ومكتب المنظمة في القاهرة في المجمع الطبي بالسويس، حيث قاموا بزيارة الأقسام المختلفة بالمجمع، واطلعوا على الإمكانات والتجهيزات الطبية وغير الطبية به، كما استمعوا إلى آراء المنتفعين، بما فيهم مصابو غزة، حول مدى رضاهم عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تلقوها في مجمع السويس الطبي، وقاموا أيضًا بزيارة تجهيزات الأقسام المختلفة بالمجمع، مثل العناية المركزة وقسم الطوارئ وقسم الأشعة والعيادات الخارجية.

وصرّح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلاً: "نفخر في الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوجيه جهودنا نحو تحسين القدرات الطبية في مصر، وقد كان استقبال السيد شيميزو كازوهيكو، نائب السفير الياباني، ووفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور عمر أبوالعطا، خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وأضاف أن البرنامج التدريبي الذي تم تدشينه سيساعدنا على تعزيز قدراتنا في التعامل مع الإصابات الجماعية أثناء الأزمات والكوارث، كما سيعزز التعاون الدولي في هذا المجال."

وتابع الدكتور السبكي: "تُعتبر هذه الخطوة المهمة في تدشين برنامج التدريب على الاستعداد والاستجابة للإصابات الجماعية تجسيدًا لتوجهاتنا في الهيئة نحو تطوير وتعزيز قدرات الكوادر الصحية في مصر، ونحن ملتزمون بتقديم الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي والاستجابة الفعالة للحوادث والكوارث."

وأكد الدكتور السبكي على أهمية نقل الخبرات الدولية، وخاصةً في مجال التعامل مع الإصابات الجماعية في مختلف الأقسام الحرجة وكذلك العلاج المتخصص، في ظل ما تشهده بعض الدول من أحداث تحتاج إلى الدعم والمساعدة في الخدمات والرعاية الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين والمصابين من غزة أو المستضافين من الدول العربية الأخرى في مصر.

ومن جانبه، قال نائب السفير الياباني: "كان من دواعي سروري زيارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشاركة في إطلاق برنامج التدريب على الاستعداد والاستجابة للحوادث الجماعية، تعكس هذه الخطوة التزام اليابان بتعزيز التعاون الصحي مع مصر ودعمها في تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية، ونأمل أن يسهم هذا التدريب في تحسين قدرات الكوادر الطبية وتعزيز الرعاية الصحية في مصر."

وأثنى نائب السفير الياباني على مستوى التجهيزات الطبية وجودة الخدمات الصحية التي شاهدها خلال زيارته للمجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في السويس، موصفًا إياها بأنها تحسّن نوعي في مستوى تقديم الخدمات العلاجية في مصر، وأبدى رغبته في التنسيق لزيارة باقي منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن جهود الهيئة هي ركيزة أساسية في نجاح مسار الإصلاح والتطوير للرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، قال مدير عام الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: "تُعدّ الشراكات الشاملة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والسفارة اليابانية خطوة مهمة في تحسين جاهزية القوى الطبية لمواجهة الكوارث، ونحن في منظمة الصحة العالمية فخورون بالمساهمة في هذا البرنامج التدريبي المهم الذي سيعود بالنفع على الصحة العامة في مصر."

وأضاف مدير عام الطوارئ بالمنظمة: "يُعد هذا التدريب تعبيرًا عن التزام منظمة الصحة العالمية بتعزيز القدرات الصحية في مصر وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأزمات الصحية، ونحن متحمسون للعمل مع الهيئة والسفارة اليابانية لتحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبي."

وتابع الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي والقائم بأعمال مدير مجمع السويس الطبي: “يهدف تدريب الأطباء في مستشفيات السويس إلى تعزيز الاستعداد والاستجابة للحوادث والكوارث الصحية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الظروف الطارئة، يعكس هذا التعاون الدولي السعي المشترك لتحسين الصحة العامة وتعزيز الاستجابة للأزمات الصحية على مستوى العالم.”.

وأكد ، تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، في هذا المجال لتعزيز مهارات الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة وتعزيز استعدادهم للتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة وفعالية.

وأكد الدكتور أحمد العزب، مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئول عن متابعة ملف علاج مصابي غزة في مستشفيات الهيئة، أن التدريب يأتي في إطار جهود الهيئة لرفع قدرات الكوادر الصحية، وبخاصة في الأقسام الحرجة، للتعامل الجيد مع حالات الإصابات الجماعية خلال الأزمات والكوارث، وفقًا للمعايير العالمية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في استثمار تطوير القوى البشرية وتعزيز مهاراتها كركيزة أساسية لتقديم خدمات ورعاية صحية عالية المستوى للمواطنين والأشقاء من الدول العربية ومصابي غزة.

وتجدر الإشارة، إلى أن التدريب على الاستعداد والاستجابة للإصابات الجماعية في الأقسام الحرجة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الأزمات والكوارث يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من سفارة اليابان، ويعتبر هذا التدريب للأطباء في المستشفيات التابعة للهيئة في محافظة السويس التدريب الرابع من نوعه في مستشفيات الهيئة بإقليم القناة على التعامل مع الأزمات ذات الإصابات الجماعية، وقد تقرر عقد هذا التدريب بمجمع السويس الطبي لمدة خمسة أيام متتالية للأطقم الطبية.

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