ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على 10 أشخاص أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة البساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 10 أشخاص أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة البساتين .

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول 5 أشخاص ، بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار ، طرف ثان 5 أشخاص أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش) على إثر خلاف بينهما تطورت لتشابك بالأيدى بين الطرفين مما نتج عنها الإصابة المنوه عنها ، وقيام إثنين من الطرف الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما “دون إصابات ”
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة،  وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

مشاجرة بالاسلحة النارية منطقة البساتين قسم شرطة البساتين