ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 10 أشخاص أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة البساتين .

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول 5 أشخاص ، بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار ، طرف ثان 5 أشخاص أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش) على إثر خلاف بينهما تطورت لتشابك بالأيدى بين الطرفين مما نتج عنها الإصابة المنوه عنها ، وقيام إثنين من الطرف الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما “دون إصابات ”

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.