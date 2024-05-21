وزير الري: ضرورة تضافر الجهود لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لدول النامية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التقدم المحرز في مبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود AWARe" ،اليوم الثلاثاء،وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد فى دولة إندونيسيا.

وفى بداية اللقاء توجه الدكتور سويلم بالتحية لكافة السادة الوزراء وكبار المسئولين على مشاركتهم في هذه الجلسة الهامة ، وإستعرض ما تحقق خلال الاجتماعين السابقين لمبادرة AWARe والذين تم عقدهما خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه ومؤتمر COP28 حيث تم مناقشة مسارات عمل المبادرة وإعادة صياغتها بناءاً على الإحتياجات الأكثر أهمية وقابلية للتحقيق في إدارة الموارد المائية ، مع حق كل دولة في اختيار مسارات العمل التي تتوافق مع أولوياتها بإعتبار هذه المبادرة منصة للتعاون يمكن للدول إستخدامها لعرض إحتياجاتها من مختلف أشكال الدعم .

وقد قامت الدولة المصرية بدور هام تحت مظلة مبادرة AWARe من خلال تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA الممول من الحكومة المصرية وعدد من الجهات المانحة والذى يقدم العديد من الدورات التدريبية للمتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية ، وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير إلا أن الأمر يتطلب توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات عديدة على أرض الواقع بالدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه وهو ما يحتاج لتضافر الجهود لتوفير مثل هذه التمويلات من الجهات المانحة لصالح الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية .

وأضاف أنه ولتوفير المزيد من الدعم لمبادرة AWARe .. فإن الأمر يتطلب دعم المنظمات التابعة للأمم المتحدة وأيضاً الدول المانحة للمبادرة من خلال عرض الخطوط العريضة لخطة العمل وتطوير مسارات عمل المبادرة و وضع مقترحات للمشروعات التي يمكن تنفيذها طبقاً لرؤى وإحتياجات الدول المختلفة ، كما يمثل إسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل فرصة لعقد اجتماع مائدة مستديرة لمواصلة المناقشات حول سُبل توفير التمويلات المطلوبة .

وخلال فعاليات الجلسة، قامت الجهات الأممية العاملة في مجال المياه بعرض ملامح التدخلات المستقبلية لخدمة الدول النامية تحت مظلة المبادرة.