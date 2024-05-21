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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزل في غزة لـ 6 أشخاص

نبأ عاجل
نبأ عاجل
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أعلن الدفاع المدني بغزة عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة إلى 6 بينهم طفلة لم يتجاوز عمرها العام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية في منطقة جنين.

كما أكد رئيس بلدية جنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في جنين ويطلق النار على محولات الكهرباء وينفذ عمليات هدم بالمدينة.

وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى، كما ارتكب جيش الاحتلال عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 106 شهداء و176 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35562 شهيدًا و79652 إصابة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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