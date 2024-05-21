وزير الري يلتقي نظيره بساحل العاج لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين.. صور

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،اليوم الثلاثاء، لوران تشاغبا وزير المياه بدولة ساحل العاج لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه ،وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

واعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء، وحرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية فى مجال إدارة الموارد المائية بما ينعكس بالنفع على المواطنين بهذه الدول .

وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية خلال فترة الرئاسة الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) مثل عقد إجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣ ، والمشاركة في فعاليات إسبوع المياه العالمي في ستوكهولم في أغسطس ٢٠٢٣ ، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حيث تم التعهد بإلتزامات جدية فيما يتعلق بالمياه من خلال إعلان نيروبي الذي دعا لتسريع العمل المناخي وآليات التمويل ، والحدث رفيع المستوى الذي تم تنظيمه في إسبوع القاهرة السادس للمياه ، والجلسة التشاورية خلال مؤتمر COP28 ، ومؤتمر AfricaSan7 الذي عُقد في ناميبيا واختتم بإعلان "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود لتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا" .

وأضاف أننا الآن وقبل أقل من عامين لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، وأقل من ٦ سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن علينا العمل بأقصى سرعة لتحقيق أهداف القارة الإفريقية في التنمية المستدامة وصياغة رؤية أفريقيا للمياه بعد عام ٢٠٢٥ وصولاً لتنفيذ أجندة الإتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة ساحل العاج للمشاركة فى مبادرة AWARe والإستفادة من مسارات المبادرة المختلفة وتقديم مقترحات للمشروعات ذات الأولوية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للسيد تشاغبا للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من شهر أكتوبر ٢٠٢٤ والذي يتزامن معه استضافة مصر لإسبوع المياه الأفريقي التاسع .