طوارئ بـ"صحة البحيرة" استعدادا لعيد القيامة المجيد وشم النسيم

أعلن الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن رفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاته، بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لإستقبال أى حالات مرضية، وذلك استعدادًا لإستقبال القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد وكيل الوزارة، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.



كما طمأن وكيل الوزارة، المواطنين بأن أسواق الأسماك ومحال الفسيخ، خاضعة لإجراءات رقابية صارمة من قبل مسئولي الأغذية بالمديرية ، مع قيام حملات مكثفة مستمرة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد جمعية، أيضا على توافر كافة الأمصال اللازمة لحالات التسمم الممباري الناتجة عن تناول الفسيخ الفاسد والغير صالح ، وذلك لسرعة التعامل مع أي حالات قد تتردد على المستشفيات، والمنشآت الصحية بالمحافظة.

ووجه وكيل الوزارة، النصيحة بخطورة الأسماك المملحة و خاصة الفسيخ ، فمهما كان المصدر موثوق منه، حتى وإن جرى إعداده في المنزل، حيث أن تناوله يمثل خطورة شديدة ، والخطر الذي يمثله قد يصل إلى الشلل التام أو الوفاة، مؤكدًا كذلك على أهمية دور التثقيف الصحي لتوعوية السادة المواطنين بخطورة الأسماك المملحة والمدخنة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، على تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدي استيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالمحافظة ، مثل التموين ومديرية الطب البيطري ، ضمن حملات مشتركة، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط أي كميات غير صالحة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، معلنًا استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات .

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتم المرور الدائم على جميع المستشفيات ، وكافة المنشآت الصحية ، لمتابعة كافة الإستعدادات لإستقبال أى حالات طارئة.

