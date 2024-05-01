البيت الأبيض يدرس استقبال الفلسطينيين من غزة لاجئين

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبال بعض الفلسطينيين في الولايات المتحدة لاجئين، وسط الحرب المستمرة بقطاع غزة.

وناقش كبار المسؤولين في عدد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، تفاصيل الخيارات المحتملة لقبول فلسطينيي غزة الذين لديهم صلة قرابة مباشرة مع مواطنين أمريكيين أو مع مقيمين دائمين بالولايات المتحدة.

ويتضمن أحد المقترحات استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي لاستقبال الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة، والذين فروا من غزة ودخلوا مصر.

ويفكر المسؤولون الأمريكيون أيضاً في استقبال فلسطينيين من خارج غزة لاجئين، إذا كان لديهم أقارب أمريكيون.

بينما يتمكن الأشخاص من غزة الذين يجتازون سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية من السفر جوا إلى الولايات المتحدة مع منحهم وضع (لاجئ)، والذي يضمن لهم الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل مساعدتهم في العثور على سكن وتمهيد الطريق لهم للحصول على الجنسية الأمريكي».