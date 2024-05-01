حبس سائق توك توك في البحيرة لاتهامه بقتل ابنته.. ما هي القصة؟

قرر نور هانى وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة كوم حمادة بمحاافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس سائق "توك توك "، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية وذلك على خلفية قيامة بالتخلص من نجلته، بسبب شكه فى سلوكها.

وأجري المتهم، المعاينة التصويرية للواقعة وكيفية قيامة بارتكاب الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة بكامل ملابسها، داخل إحدى المصارف، بالقرب من قرية الحدين، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه وذلك بسبب سوء سلوكها، وتم ضبط المتهم وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير الأمن، إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل إحدى المجارى المائية بقرية الحدين التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحده البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حمادة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى، " سماح.م.ال " مطلقة ومقيمة بناحية خربتا التابعة لدائرة المركز، وتم مناظرة الجثة بمعرفة النيابة العامة والتى قررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان اسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائي ببدر والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م ال" سائق توك توك وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليها.