أسماء الناجين من حادث غرق ميكروباص "معدية أبو غالب" بالجيزة

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء الناجين من حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، وجاءت أسماء الناجين كالتالي:

ميادة رمضان عيد محروس علام 17 سنة

أميرة ضياء علي عرفة 15 سنة

جومانا عرفة فتحي عرفة 13 سنة

سميرة عبد العزيز محمد مصطفي 36 سنة

سماح وحيد عراف طلبة 20 سنة

صجية صلاح علي شحاتة 49 سنة

نسمة محمد عبد النبي حسن 14 سنة

حبيبة دياب حسن دياب 17 سنة

جنات أحمد لطفي عبد اللطيف



الناجين

بينما جاءت أسماء الوفيات كالتالي

ميادة رمضان عيد محروس علام 17 سنة

أميرة ضياء علي عرفة 15 سنة

جومانا عرفة فتحي عرفة 13 سنة

سميرة عبد العزيز محمد مصطفي 36 سنة

سماح وحيد عراف طلبة 20 سنة

صجية صلاح علي شحاتة 49 سنة

نسمة محمد عبد النبي حسن 14 سنة

حبيبة دياب حسن دياب 17 سنة

جنات أحمد لطفي عبد اللطيف

مشد مأساوي

اصطف أهالي وأسر ضحايا غرق ميكروباص سقط بـمعدية أبو غالب بمنشأة القناطر، في مشهد يرثى له وقفت أمهات وآباء الضحايا منتظرين خروج جثامين بناتهم، المشهد كان حزين للغاية فعلى ضفاف نهر النيل جلس بعض الاهالي في حالة حزن بعد علم بعضهم بوفاة ابنته وفي انتظار خروج الجثمان، وبعض الأسر الأخريات لا يعلموا إذا كانت ابنتهم على قيد الحياة أم لا، وكانت الحيرة على الأهالي الذين لا يعرفون مصير بناتهن حتى هذه اللحظة بالتزامن مع البحث عن جثامينهم، فالجميع كان يردد يارب ألطف ببناتنا، سواء كُن أحياء أم أموات أم لا يعلم مكان جثمانهم إلا الله.

غرق معدية أبو غالب

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط سائق السيارة الميكروباص المنكوبة، والتي سقطت من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب وعلى متنها عدد كبير من الفتيات كانوا متوجهين لعملهم من محافظة المنوفية.

وكشفت التحريات الأولية أن السائق تشاجر مع أحد الأشخاص وترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامل، والتي كان بها عطلا فوقعت الكارثة وسقط الميكروباص بمياه الرياح البحيري.

وكانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثتين لفتاتين غرقا عقب سقوط ميكروباص من معدية في مياه الرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة، وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق