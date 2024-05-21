قضت محكمة جنح الزهور بورسعيد، برئاسة المستشار محمد حمدي صادق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المُدان بدهس 3 طلاب وسيدة بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا، بالحبس 5 سنوات مع النفاذ.

5 سنوات لقائد السيارة الطائشة في بورسعيد

وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى مطلع شهر أبريل الماضي لاصطدام سيارة طائشة بـ 3 طلاب وسيدة في شارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم، وهم: رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، وجرى دفن جثامينهم في جنازة مهيبة بمشاركة الآلاف من أبناء بورسعيد.

وكانت أسر الضحايا قد رفضوا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء.