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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ردا على بيان "كاف".. عضو مجلس الزمالك: الاتحاد الأفريقي المسئول عن التنظيم

الزمالك
الزمالك
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علقت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على  بيان الاتحاد الافريقي لكرة القد "كاف"، الذي جاء على خلفية سوء تنظيم مراسم تتويج الكونفيدرالية الأفريقية والتى توج بها الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي.

وقالت الأحمر  في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه لم يصل أي خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي بخصوص هذا الأمر، مؤكدة أن الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن تنظيم المراسم  بناء على الاجتماع الأمني الذي سبق المباراة.

وتابعت أن الاتحاد الأفريقي هو المسؤول الأول والوحيد عن التنظيم منذ بداية اليوم حتى نهايته، وفقًا للبروتوكول المتفق عليه.

وكان كاف أحال الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك مع نهضة بركان المغربي الأحد باستاد القاهرة إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها.

وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي أنه يدين بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية

نيرة الأحمر الزمالك سوء تنظيم نهضة بركان المغربي