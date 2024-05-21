معدية أبو غالب .. «مشاجرة» كلمة السر في سقوط مكروباص بنهر منشأة القناطر

واقعة مأساوية شهدتها منشأة القناطر صباح اليوم إثر سقوط ميكروباص من معدية قرية أبوغالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى متنه 22 فتاةكانوا متوجهين للعمل بتغليف الفاكهة؛ فيما نجحت قوات الإنقاذ في انتشال 10 فتيات على قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.



وكشفت التحريات الأولية عن وفاة 15 فتاة واستخراج 3 منهم حتى الآن؛ ولا تزال تجرى عمليات التحريات والبحث لكشف الملابسات ودلت التحريات على وقوع مشاجرة بين سائق «الميكروباص» وشخص آخر وترك سائق الميكروباص «الفرامل» دون التأكد من سلامتها قبل نزوله من السيارة للتحدث مع آخر ما أدى لسقوط الميكروباص في المياه.



وينتظر الأهالي عل الشاطيء خروج ذويهم ويواصل الإنقاذ البحث لانتشال الضحايا؛ فيما تكثف قوات الانقاذ من جهودها لانتشال باقي الضحايا مع استمرار عمليات البحث وكشف ملابسات الواقعة.





