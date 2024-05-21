القبض على سائق الميكروباص المتسبب في حادث منشأة القناطر

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية اليوم انه تم القبض على سائق السيارة "الميكروباص" التى سقطت من أعلى معدية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ..

وتبين من الفحص ترجله من السيارة دون إستخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالنيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت منشأة القناطر صباح اليوم واقعة مأساوية إثر سقوط ميكروباص من معدية قرية أبوغالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى متنه 22 فتاةكانوا متوجهين للعمل بتغليف الفاكهة؛ فيما نجحت قوات الإنقاذ في انتشال 10 فتيات على قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.



وكشفت التحريات الأولية عن وفاة 15 فتاة واستخراج 3 منهم حتى الآن؛ ولا تزال تجرى عمليات التحريات والبحث لكشف الملابسات ودلت التحريات على وقوع مشاجرة بين سائق «الميكروباص» وشخص آخر وترك سائق الميكروباص «الفرامل» دون التأكد من سلامتها قبل نزوله من السيارة للتحدث مع آخر ما أدى لسقوط الميكروباص في المياه.



وينتظر الأهالي عل الشاطيء خروج ذويهم ويواصل الإنقاذ البحث لانتشال الضحايا؛ فيما تكثف قوات الانقاذ من جهودها لانتشال باقي الضحايا مع استمرار عمليات البحث وكشف ملابسات الواقعة.