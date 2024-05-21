مسئولة أممية: تطوير العمل الإنساني ضروري في ظل ارتفاع النازحين قسرا حول العالم

قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت أمل البيض إن المفوضية تسعى إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع بهدف تطوير العمل الإنساني وتعزيز روح التعاون المشترك مع شركائها في الكويت عبر بناء القدرات والنقاش المفتوح في ظل الارتفاع المستمر بأعداد النازحين قسرا وتزايد حالات الطوارئ في عدة مناطق حول العالم.

وأكدت ممثلة المفوضية -خلال ورشة عمل نظمتها المفوضية بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (التسويق الرقمي في خدمة القضايا الإنسانية.. استراتيجيات الحملات الناجحة) بمقر الأمم المتحدة بالكويت- أن الورشة تهدف إلى تعزيز تبادل المهارات والخبرات بين الأطراف والشركاء المعنيين بالعمل الإنساني ودعم النازحين قسرا مؤكدة ضرورة العمل على تعزيز ونشر عملهم الإنساني عبر مختلف الوسائل من خلال استراتيجيات رقمية مبتكرة.

من جانبه قال رئيس شراكات القطاع الخاص في المفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا نادر النقيب إن الأدوات الرقمية لها دور كبير في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية إذ تستخدم التكنولوجيا في جمع التبرعات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين مما يثبت أنها أداة أساسية للجهود الجماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفا.

وأضاف النقيب أن ورشة العمل تعمل على الجمع بين المؤسسات الرائدة من الكويت وتعزيز بيئة تبادل المهارات والتعاون لتعزيز القدرات على خدمة الإنسانية بشكل أكثر فعالية مع ضمان أن يكون لكل مساهمة تأثير كبير في هذا الشأن.

واختتمت الورشة بجلسة حول الاستراتيجيات المستقبلية لاستغلال أدوات التسويق الرقمي في تطوير المشاريع الإنسانية وبرامج مساعدة اللاجئين والنازحين قسرا وتم مناقشة عدد من الموضوعات مثل حملات الإعلانات الرقمية وصناعة المحتوى بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح التي استخدمت استراتيجيات التسويق الرقمي لدعم القضايا الإنسانية بشكل أكثر فعالية.