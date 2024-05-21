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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي يؤكد عدم مشاركة جنود بلاده في الحرب بأوكرانيا

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني
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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مجددا أن جنود بلاده لن يشاركوا في الحرب بأوكرانيا.
وقال تاياني - خلال مناقشة بمقر الكونفدرالية الوطنية للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Cna) اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية"أكي" - إن الإيطاليين لن يذهبوا إلى الحرب، ولن نرسل أي جندي للقتال، وأضاف " حتى الأدوات العسكرية التي نقدمها لكييف يجب أن تستخدم داخل الأراضي الأوكرانية، وليس في الأراضي الروسية، ولأغراض دفاعية فقط".
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أن مسألة إنشاء جيش أوروبي حقيقي، قد تستغرق وقتا، ولكن يجب أن نبدأ، مشيرا إلى أن الدفاع الأوروبي هو أفضل وسيلة لضمان الأمن.
 

وزير الخارجية الايطالي الحرب بأوكرانيا أنطونيو تاياني