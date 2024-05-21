تأسيس الفيفا والصليب الأحمر الأمريكي.. أهم أحداث 21 مايو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الواحد والعشرون من مايو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1471 - قتل ملك إنجلترا هنري السادس في سجنه.

1864 - إعلان روسيا القيصرية نهاية الحرب الروسية الشركسية، وإجبار أكثر من 2 مليون من الشركس على مغادرة وطنهم.

1881 - تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي.

1904 - تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا في باريس.

1932 - أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة.

2009- محكمة مصرية تصدر حكمًا بتحويل أوراق رجل الأعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري لمفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة وذلك بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في عام 2008.

2011 - الجيش السوداني يعلن اجتياحه لمدينة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان وسيطرته عليها وطرد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان منها بعد اعتدائها على قوات الأمم المتحدة والقوات المسلحة السودانية المرابطة هناك.

2016- مقتل زعيم طالبان أختر محمد منصور بصاروخ من طائرة أمريكية بدون طيار.

2017 - اختتام قمة الرياض 2017 بين الرئيس الأمريكي ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

2019 - فوز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بِولايةٍ رئاسيَّةٍ ثانية بعدما حصد ما نسبته 55.50% من أصوات الناخبين في الانتخابات العامَّة التي جرت يوم 17 أبريل 2019.

2021 - وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة بوساطة مصرية، وذلك بعد اشتباكات دامت 11 يومًا.